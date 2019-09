Lodi, bimbo precipita da balcone: un 20enne argentino si lancia e lo salva

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Angel Micael, un nome davvero adatto! Mi fa pensare infatti all'Arcangelo Michele conosciuto dalla tradizione come colui che combatte ogni sorta di male senza temere per la sua vita, sicuro che il Signore sia con lui. Il gesto di Angel, oltre a salvare una vita, ha prodotto fierezza, sano orgoglio, una iniezione di positività e per questo non deve passare inosservato.