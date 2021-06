Una notizia terribile, di quelle che non vorremmo sentire, quella della morte di Mario Zingone, un giovane chef di 36 anni, marito e padre di 4 figlie piccole, che è morto sul colpo in un tragico incidente.

Viaggiava a bordo del suo scooter, stava ritornando ad Angri, quando, all’improvviso, è arrivato l’impatto con un’auto, guidata da un 18enne a Sant’Egidio del Monte Albino. I sanitari sono giunti immediatamente sul luogo della tragedia ma non hanno potuto far nulla, se non constatare il decesso.

La ricostruzione dell’incidente

Mario Zingone era molto conosciuto, facendo lo chef nel ristorante “Il Bagatto” di Pagani. L’impatto, rivelatosi fatale, è avvenuto tra via Papa Quarto e via Albanese, a Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno. Le altre due persone che viaggiavano nell’auto non sono in pericolo di vita. Si tratta di un ragazzo 18enne, originario di Pompei, e di una ragazza di Scafati che si trovava con lui, le cui condizioni sono più gravi; entrambi ricoverati nell’ospedale di Scafati.

Il giovane chef Mario Zingone è stato commemorato dall’Associazione Italiana Sommelier della Campania che, nella persona del presidente della sezione salernitata Nevio Toti, ha voluto ricordarlo con un post su Facebook, esprimendo il profondo cordoglio per la tragica scomparsa dello chef, stringendosi alla famiglia e a tutto lo staff de “Il Bagatto” di Pagani. Sull’episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

Mario Zingone, di origini stabiesi, aveva iniziato la sua passione, diventata poi professione, per seguire le orme del fratello Catello con un’esperienza culinaria legata al territorio ed ai prodotti che offre. Appena maggiorenne, ha deciso di iniziare un nuovo percorso che lo porterà negli anni a lavorare prima in Corsica e poi in Sardegna dove resta per otto anni.

Le stagioni estive vengono intervallate da esperienze invernali in Svizzera, in Germania ed infine a Londra presso il ristorante Pollen St 5 con lo chef stellato Stefano Cavallini. Tornato in Italia, lavora per alcuni anni in Costiera Sorrentina poi va al Il Bagatto a Pagani.