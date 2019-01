Livorno, 13enne picchiata da due adolescenti

Cosa ne pensa l’autore

Marta Lorenzon - A farci rimanere sotto shock non è solo l'episodio di bullismo e di violenza che non dovrebbe mai capitare, a qualsiasi età, ma anche la giovanissima età delle due ragazzine che hanno deciso di picchiare una loro conoscente. Stiamo parlando di due bambine di 12 e di 16 anni, che non dovrebbero neanche sapere che cosa sia la violenza.