Litiga con tre ragazzi e li investe: 30enne marocchino arrestato per tentato omicidio

Dopo essere stato respinto da un locale perché ubriaco, un uomo di 30 anni ha iniziato una discussione con tre ragazzi. Terminato il litigio è salito in macchina, quindi ha investito i tre malcapitati. Non contento di ciò ha tentato di fuggire. Le condizioni di una delle tre persone investite è molto grave, tanto che i medici hanno deciso per una prognosi riservata.

L’uomo di origini marocchine è stato fermato dalle forze dell’ordine di Pavia prima che si dileguasse con la sua auto. Nella serata tra il 17 ed il 18 luglio è scattato per lui l’arresto per tentato omicidio. Due dei tre ragazzi investiti sono minorenni, mentre la terza ha 19 anni. Proprio questul’ima ha avuto la peggio.

La giovane è ora ricoverata presso il Policlinico San Matteo di Pavia. Stando alle indicazioni che provengono da altre fonti di stampa, per il 14enne i sanitari invece hanno disposto un codice giallo. Quindi per lui la situazione non appare al momento grave. Cosa diversa invece per la 17enne che era con loro.

I soccorritori che per primi sono arrivati sul luogo dell’impatto hanno immediatmente capito che la giovane presentava numerose fratture sparse nel corpo. Una situazione molto preoccupante, tanto che la giovane è stata trasportata immediatamente nel più vicino presidio ospedaliero con il codice rosso.

Nonostante la numerosità delle fratture, i sanitari fanno sapere che la giovane non è in pericolo di vita. Stando alle indicazioni rilasciate dall’Azienda regionale emergenza urgenze della Lombardia, i soccorritori sono stati allarmati da una chiamata arrivata intorno alle 3 e mezza del mattino.

Alcuni testimoni hanno allertato immediatamente i soccorsi e le forze dell’ordine dopo aver visto i tre ragazzi riversi a terra in gravi condizioni. Gli inquirenti stanno proseguendo le indagini, raccogliendo anche le testimonianze di chi ha visto. Tutti tendono a confermare che al marocchino era stato negato l’accesso al locale perché ubriaco.

L’uomo quindi, dopo aver innescato una lite con i tre giovani, sarebbe salito sulla sua auto e si sarebbe diretto proprio contro il gruppetto, schiacciandoli contro un’auto in sosta.