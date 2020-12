Litiga con la moglie a Como e cammina per 450 km: multato per violazione delle norme anti Covid

Una singolare storia arriva da Fano, nelle Marche, dove un uomo di 48 anni è stato fermato nelle scorse ore dalla Polizia di Stato intorno alle due di notte mentre camminava a bordo strada. Gli agenti, visto che era già scattato il coprifuoco, hanno chiesto al soggetto che cosa ci facesse per strada a quell’ora.

Il 48enne era infreddolito e stanco e agli agenti ha raccontato di aver litigato con la moglie una settimana prima e di non essersi accorto di aver percorso tutta quella strada. A questo punto i poliziotti lo hanno portato in Questura per verificare la vicenda.

La moglie ne aveva denunciato la scomparsa

Effettivamente il racconto del 48enne ha trovato riscontro anche nelle dichiarazioni della moglie dell’uomo, che già la domenica seguente alla scomparsa aveava sporto denuncia. Accertati i fatti l’uomo è stato aiutato dai poliziotti, che hanno provveduto a trovargli una camera d’albergo dove passare la notte, ed è stato anche rifocillato. Quando è arrivato in commissariato, anche se stanco, il 48enne è apparso ben lucido e orientato. In totale ha percorso quindi 450 chilometri.

Gli agenti della Polizia hanno però contestato all’uomo la violazione del coprifuoco e per questo per lui è scattata una multa di 400 euro per inosservanza delle norme anti Covid, che vietano appunto di spostarsi da casa dalle 22:00 alle 5:00 del mattino, salvo che per motivi necessari. La notizia di quanto accaduto è stata pubblicata dai maggiori media nazionali e ne hanno paralto anche il Resto del Carlino e SkyTg24.

A questo punto la consorte dell’uomo si è messa in macchina e il mattino seguente ha raggiunto il 48enne nelle Marche. Al suo arrivo ha trovato una doppia sorpresa: il conto dell’albergo da pagare addebbitato all’uomo e la stessa multa da 400 euro elevata nei suoi confronti dagli agenti.

Il protagonista di questa vicenda ha dichiarato agli inquirenti che durante il tragitto è stato aiutato dalle persone che incontrava per strada, le quali gli hanno offerto vivande e cibo.

Alla fine la storia ha avuto in lieto fine con l’uomo che è rientrato a casa assieme alla moglie. La vicenda è diventata virale e si è diffusa anche sui social network. “Sto bene. Sono solo un pò stanco” – così avrebbe detto l’uomo agli agenti quando è stato fermato nel pieno della notte. Per motivi di privacy le sue generalità non sono state diffuse.