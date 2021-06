Un uomo di 44 anni è morto nel primissimo pomeriggio di oggi dopo essere precipitato da una scogliera situata sull’isola siciliana di Lipari. Secondo quanto riferiscono i media nazionali, l’uomo era un residente del posto. In un primo momento si era pensato che fosse un turista, ma tale notizia è stata smentita dalle autorità. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. Al momento del dramma la vittima stava ammirando il paesaggio da un punto panoramico, scattando alcune foto.

Molto probabilmente si è sporto troppo ed è precipiato nel vuoto facendo un volo di oltre centro metri, che non gli ha lasciato scampo. Il 44enne è infatti morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori, che sono riusciti a recuperare il corpo dell’uomo, ormai senza vita, dopo diverso tempo. I Vigili del Fuoco sono anche intervenuti con un elicottero a causa della zona, che era piuttosto impervia. Il cadavere è stato issato sul velivolo con un verricello.

Era salito in cima all’osservatorio

Sul caso al momento ci sono poche e frammentarie notizie. Pare che l’uomo fosse salito in cima all’Osservatorio, uno dei luoghi più panoramici dell’isola di Lipari nella zona Praia di Vinci, dove si sarebbe a recato appunto per fare delle foto. Per cause che saranno le autorità ad accertare, all’improvviso è caduto giù.

Probabilmente l’uomo ha perso l’equilibrio. Pare che la vittima si trovasse da sola al momento del dramma, ma diversi turisti hanno notato la scena, come già detto in apertura. Non si conoscono i motivi che hanno portato il 44enne a recarsi in quel punto nella giornata odierna. Sul caso i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Adesso la salma è stata trasferita presso il locale cimitero di Lipari, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore i magistrati potrebbe autorizzare l’autopsia sul corpo dell’uomo, questo anche per capire le cause della sua morte. La notizia ha destato sgomento in tutta Lipari.