Licenziato 5 giorni prima del matrimonio e con la moglie incinta: "Vi prego aiutatemi"

Quella che arriva da Foggia è una storia che lascia senza parole, e che ci fa capire di quanto possa essere imprevedibile la vita. Lui si chiama Antonio, e poco prima di convolare a nozze con sua moglie ha perso il lavoro. L’azienda di pulizie in cui prestava servizio ha deciso di licenziarlo, per cui non gli ha rinnovato il contratto. Il suo stipendo non era moltissimo: circa 700 euro, che però servivano a lui e alla sua famiglia di poter tirare avanti e assistere come meglio potevano il figlio in arrivo.

La moglie dell’uomo è anche incinta. Una situazione che è diventata drammatica per Antonio nel volgere di breve tempo, in cui ci sono comunque da affrontare le spese affrontate per il matrimonio e quelle per i suoi cari. Nativo di San Severo, l’uomo si poi trasferito a Foggia. Proprio nel capoluogo dauno ha svolto nel corso degli anni vari lavori, sia come autista soccorritore che come conducente di ambulanze private. Adesso si rivolge agli imprenditori locali e chiede aiuto.

L’uomo cerca un lavoro

Antonio cerca disperatamente un lavoro. Lui è una persona che si è sempre impegnata in ogni circostanza della vita: il classico lavoratore che porta il pane a casa alla fine del mese. La sua, tra l’altro, è stata una vita travagliata fin dall’infanzia, che ci fa capire tutta la forza di volontà di quest’uomo.

Quando era piccolo, secondo quanto riferisce Foggia Today, ha dovuto frequentare la scuola media di nascosto dai suoi genitori. Fu allora uno dei suoi insegnanti, Michele Norillo, attuale consigliere del Partito Democratico, che si prese cura di lui. Prima gli offì un panino, poi comprò ad Antonio un paio di scarpe, infine divenne “suo figlio”.

Una storia commovente, che ha destato scalpore anche all’interno dell’opinione pubblica foggiana. Antonio è convolato a nozze nella giornata del 5 maggio presso il Comune di Foggia. “Mi sono trovato disoccupato e buttato per la strada” – così ha riferito l’uomo ai microfoni di Foggia Today. Il bambino di Antonio e sua moglie, intanto, nascerà tra due mesi.