Libero De Rienzo morte: nessuna traccia di polvere bianca sul corpo dell’attore

Il giallo sulla morte dell’attore napoletano Libero De Rienzo si infittisce giorno dopo giorno. Dalle prime indiscrezioni era emerso che al momento del ritrovamento del cadavere nella sua abitazione romana, fosse stata rinvenuta anche della polvere bianca. Cosa che aveva indotto in molti a ritenere che la causa della morte dell’attore potesse ricondursi proprio a tale ritrovamento.

I magistrati ora vogliono vederci chiaro. Infatti, è stato aperto un fascicolo in Procura per ipotesi di morte in conseguenza di altro reato. Stando alle ultime notizie rilanciate dalle principali fonti di stampa, sul corpo dell’attore non sono state rinvenute tracce di polvere bianca. Quest’ultima è stata invece trovata su un tavolino presente in casa.

Cos’è successo allora al figlio del noto giornalista Fiore De Rienzo? Non si esclude però che prima della morte il regista avesse fatto uso di qualche sostanza illecita. Al momento non ci sono ulteriori dettagli. Si attendono gli esami sulla polvere ritrovata nella casa dietro villa Panphilj a Roma. Nella giornata di lunedì 19 luglio dovrebbero arrivare i primi esiti dell’esame autoptico.

Nelle ultime ore Marcella Mosca, moglie dell’attore, ha rivelato che in passato Libero aveva avuto delle dipendenze dalla cocaina. Una situazione su cui però aveva lavorato e ne era uscito. Infatti, la moglie ha tenuto a precisare che il marito era pulito ormai da tempo. E’ stata proprio la moglie dello sceneggiatore a lanciare per prima l’allarme.

Nonostante le numerose telefonate, Libero non l’aveva mai richiamata. Da qui il sospetto che fosse successo qualcosa. La donna ha quindi avvisato un amico che era in possesso delle chiavi della loro abitazione. L’uomo è quindi andato nell’abitazione della famiglia De Rienzo, ma si è insospettito per il silenzio nell’abitazione.

Da qui la chiamata alle forze dell’ordine e ai soccorritori. Questi ultimi purtroppo non hanno potuto fare nulla. Il corpo di Libero giaceva ormai esanime per terra.