Un 32enne, Giuseppe Buccheri, è deceduto all’ospedale di Legnano dopo un violento schianto tra lo scooter su cui viaggiava e un’auto. Il drammatico incidente è avvenuto all’incrocio tra via Firenze e via Liguria, a Legnano, in provincia di Milano.

Il centauro è stato immediatamente ricoverato, seppur in gravissime condizioni, e il suo cuore ha smesso di battere nella tarda serata di ieri, 5 luglio, lasciando un’intera comunità sotto choc.

La ricostruzione dell’accaduto

Il 32enne, per cause ancora in fase di accertamento, intorno alle 21:00 di ieri sera, si è scontrato con un’auto con a bordo 2 ragazzi, entrambi 20enni. A seguito del violentissimo impatto, Giuseppe è sbalzato a terra dal suo scooter, mentre i due automobilisti sono rimasti illesi. Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti la polizia stradale del distretto di Busto Arsizio, 2 ambulanze e un’automedica, ma sin da subito le condizioni di Giuseppe sono apparse disperate.

Trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano, è deceduto nella notte, nonostante i medici abbiamo fatto di tutto per salvargli la vita, a causa delle gravissime lesioni riportate nel violento impatto al suolo. Il 32enne, originario di Palermo, se n’è andato così, in una delle prime serate estive, lasciando nel dolore amici e familiari. Un suo amico, su Facebook, gli scrive un toccante messaggio: “Te ne sei andato così e ancora non ci credo”e questo è solo uno dei tanti messaggi che, chi gli voleva bene, ha voluto dedicargli.

La tragedia ha lasciato sgomento in città, soprattutto per la giovane età della vittima, contradaiolo giallorosso, ricordato da tutti per la sua gentilezza e simpatia. Sarà compito della polizia, che ha effettuato tutti i rilievi, ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità del conducente dell’auto. Di seguito il messaggio di cordoglio della contrada Legnarello:”Con profondo dolore la Contrada Legnarello si stringe intorno a familiari, parenti e amici di Giuseppe, contradaiolo vero e appassionato.Riposa in pace”.