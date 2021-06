Aveva deciso di fare un’escursione in montagna insieme al marito, ma all’improvviso è caduta in un canale e ha perso la vita. Così è morta una 56enne originaria della provincia di Milano. Il dramma si è verificato nella giornata di ieri presso la Grigna Meridionale, una montagna alta oltre 2.000 metri situata in provincia di Lecco. La tragedia sarebbe dovuta ad una caduta accidentale, ma sono comunque in corso di accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

La donna si trovava sul sentiero della Direttissima. Entrambi, secondo quanto spiega la testata giornalistica Leggo, erano partiti dai Piani Resinelli, l’altopiano alla base del monte. Tutto sembrava procedere per il meglio, quando all’improvviso è avvenuto il dramma. La signora è caduta nel vuoto da una sessantina di metri sotto gli occhi attoniti del marito. Lì c’era appunto un canale, dove la donna è caduta nel vuoto. Sul posto si trovavano già alcuni soccorritori del Cnsas, che sono intervenuti per vedere che cosa fosse successo.

Sul posto l’elisoccorso

Vista la gravità della situazione, l’Areu di Como ha fatto intervenire un elicottero. I medici sono subito scesi a controllare le condizioni della donna, ma non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della vittima. Erano infatti troppo gravi le lesioni riportate durante la caduta nel dirupo.

Mentre i soccorritori erano impegnati nei soccorsi della donna, è giunta un’altra chiamata che segnalava un altro incidente poco lontano. Un altro escursionista è infatti precipitato su un altro versante del monte. Costui è rimasto ferito in maniera non grave ed è stato salvato dal personale del Soccorso Alpino.

Tra l’altro non è l’unico dramma del genere che accade in questi giorni in Italia. Nelle scorse ore un altro escursionista che stava fotografando il paessaggio dell’isola di Lipari, in Sicilia, è precipitato da una scogliera alta cento metri. Per lui non vi è stato nulla da fare: il dramma si verificato sotto gli occhi attoniti di numerosi turisti.