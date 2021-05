L’asfalto delle strade della Brianza si è tinto ancora di sangue. Ieri mattina, un tragico incidente è avvenuto a Santa Maria Hoè, nella Brianza lecchese. In via Papa Giovanni XXIII, la strada che sale a colle Brianza, durante una curva, una moto si è schiantata contro il guardrail. L’impatto è stato fatale per il motociclista 25enne Mirco Fumagalli, originario di Verderio, deceduto poco dopo il trasporto in ospedale.

Il giovane aveva deciso di trascorrere la giornata domenicale in sella alla sua moto, in compagnia degli amici e della fidanzata Cecilia che, al momento dello schianto, era seduta sul sellino posteriore della sua Triumph Street Triple. Attorno alle 11, Mirco avrebbe perso il controllo del mezzo durante una curva, sbattendo contro il guardrail.

I soccorsi

I soccorsi sono scattati tempestivamente, con l’arrivo dell’equipe medica in elisoccorso, nel tentativo di rianimare il giovane che aveva già perso conoscenza. Nonostante il trasporto all’ospedale Manzoni di Lecco, le condizioni del giovane erano fortemente compromesse e, nonostante i disperati tentativi da parte dei medici di salvargli la vita, Mirco è deceduto.

La fidanzata, per fortuna, ha riportato solo una frattura alla gamba ed è stata trasportata in codice giallo in ospedale per l’effettuazione di ulteriori accertamenti. Sarà ora la polizia locale a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, dato che il gruppo di amici viaggiava a una velocità molto bassa. Cecilia, la fidanzata, sotto choc, ha dichiarato: “Non so ancora cosa sia accaduto, ha fatto tutto da solo”.

Al drammatico incidente hanno assistito, in diretta, anche alcuni amici centauri come loro, che li seguivano a poca distanza in comitiva per la classica gita domenicale, approfittando della bella giornata di sole. Non si sa se Mirco abbia accusato un malore, se abbia commesso un errore o se sia stato tradito da una sconnessione. Si tratta della quarta vittima dell’asfalto in Brianza in una decina di giorni.