Una ragazza è morta investira da un treno a Lierna, cittadina situata in provincia di Lecco. Il dramma s’è verificato oggi attorno alle ore 13:00. Alcuni viaggiatori hanno allertato immediatamente i soccorsi e sul posto sono giunte le unità del 118 del servizio di Emergenza e Urgenza di Mandello. La situazione sin da subito è apparsa molto grave, ma al loro arrivo i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Ferroviaria ai quali spetterà il compito do ricostruire la dinamica della tragedia.

Al momento, dobbiamo precisare, non è chiaro se sia trattato di una tragica fatalità o di un gesto volontario. Saranno gli inquirenti a stabilire che cosa sia realmente avvenuto oggi a Lierna. Il traffico ferroviario è stato bloccato nel tratto tra Colico e Lecco, questo in modo da permettere alle autorità di svolgere i rilievi del caso. Trenord ha attivato un servizio di bus sostitutivi da Lierna a Lecco, la cui prima corsa è partita alle ore 13:50. Il dramma è accaduto proprio nei pressi della stazione ferroviaria della cittadina.

Paese sotto shock

La giovane vittima risiedeva nel lecchese. Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda e per tutelare i famigliari della giovane, le generalità della vittima non sono state rese note. I soccorritori sono giunti tempestivamente sul posto, tanto che l’Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha dirottato sul posto in codice rosso un’ambulanza e gli stessi sanitari.

“Il treno 2825 (TIRANO 11:08 – MILANO CENTRALE 13:40) ha investito mortalmente una persona nei pressi della stazione di LIERNA, pertanto la circolazione è attualmente sospesa tra le stazioni di COLICO e LECCO al fine di permettere gli accertamenti da parte delle Autorità competenti” – questo è l’avviso che è comparso sul sito ufficiale di Trenord.

Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su questo assurdo episodio che si è verificato in provincia di Lecco. Lierna adesso è una cittadina sotto shock: la notizia del dramma ha colpito profondamente gli abitanti del paese, lì dove raramente la grande cronaca fa capolino.