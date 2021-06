In questi giorni in Italia comincia a fare caldo sul serio, per cui molte persone raggiungono giustamente le coste di mari e laghi per poter trovare un pò di refrigerio. Dopo svariati mesi di lockdown e restrizioni anti Covid-19, la gente sta ritrovando quegli attimi di libertà che per molto tempo, gioco forza, sono stati negati. E così, sabato scorso 12 giugno, alcune ragazze hanno deciso di trascorrere una giornata sul lago di Como, a Mandello del Lario, nel lecchese. C’erano 30 gradi, e visto le temperature veramente roventi, le giovani hanno pensato di togliersi la parte superiore del costume facendo un bagno in topless.

Sulla riva del lago c’erano diverse persone. I più, per la vertià, non hanno fatto caso alla situazione, ma la disinvoltura delle ragazze non è piaciuta ad una famiglia che si trovava poco distante. Per questo ha composto il numero di emergenza 112 allertando la centrale operativa dei carabineri del 118. I militari dell’Arma sono arrivati sul posto, trovando una situazione assolutamente normale, con le due ragazze che facevano soltanto il bagno a petto scoperto.

Nessuna sanzione

I militari, capendo anche la frustazione delle famigliola, hanno invitato le due giovani a rimettersi il costume da bagno. Per loro, comunque, non vi è stata alcuna sanzione, anche perché non ci sono regolamenti specifici emanati dalle autorità o dal Comune che impediscano di fare un bagno in topless.

Le ragazze, senza batter ciglio, si sono ricomposte e hanno indossato la parte superiore del costume. La scena, davvero insolita, è stata ripresa da un bagnante che lo ha pubblicato sui social. Il frame è stato pubblicato anche dalla pagina Instagram di “Welcome to Favelas”. Qui ha collezzionato migliaia di visualizzazioni nel giro di pochissimo tempo.

Il video sta facendo molto discutere, anche perché c’è chi ritiene eccessivo il comportamento della famiglia. Ogni anno sulle nostre spiagge si vedono molte donne che prendono il sole o fanno il bagno in topless. La maggior parte della gente non ci fa neanche caso, ma alcune volte il déshabillé in questione non piace a qualcuno.