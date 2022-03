Paura questa mattina in Lombardia, precisamente in provincia di Lecco, sul monte Legnone, la cima più alta della provincia, dove un jet militare è improvvisamente precipitato, schiantandosi sulla montagna. Al momento non si conoscono bene le cause che hanno determinato l’incidente. Dobbiamo subito precisare che il velivolo non era in dotazione alle forze armate. Questa mattina si stava svolgendo appunto un test di prova, quando è accaduto l’incidente. Il test sarebbe servito proprio perchè quell’aereo, un Alenia Aermacchi T-346A di Leonardo spa, doveva essere consegnato alle forze dell’Aeronautica Militare.

I due piloti a bordo del velivolo erano due collaudatori dell’Esercito. Molto probabilmente i due si sono accorti subito che qualcosa non stava andando per il verso giusto, per questo sono riusciti ad eseguire correttamente tutte le manovre di emergenza. Hanno aperto l’abitacolo e sganciato i sedili, per cui hanno aperto i paracadute cadendo altrove. Uno di loro è stato trovato intrappolato su una roccia ed è stato soccorso, si cerca adesso l’altro pilota, che potrebbe essere atterrato dal versante bergamasco della montagna.

Indagini in corso

Sul posto si sono recati subito i soccorritori, tra cui Vigili del Fuoco e sanitari del 118 in elisoccorso. Le forze dell’ordine hanno poi proceduto ai rilievi del caso. Il velivolo è caduto a quota 2.600 metri. Il fumo denso sprigionato dal violento impatto era visibile da chilometri e chilometri di distanza.

Dal paese di Colico si notava distintamente la grossa colonna di fumo che si levava in cielo. Le autorità stanno tentando di ricostruire quanto avvenuto anche visionando le foto che inquadrano la traccia seguita dall’aereo, che scomparirebbe proprio una volta che il velivolo si viene a trovare vicino la montagna.

Il jet era partito dalla base di Venegono, in provincia di Varese, e stava sorvolando appunto la zona. Per un quarto d’ora l’aereo ha sorvolato a bassa velocità la zona situata tra il lago e le montagne, circostanza questa dovuta proprio al test che si stava effettuando. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto accaduto.