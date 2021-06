Si è conclusa purtroppo in tragedia la scomparsa dell’anziano 86enne Cesario Lazzari, l’uomo che nella giornata di ieri si era allontanato dalla sua abitazione di San Cassiano, in provincia di Lecce. Il corpo ormai senza vita dell’uomo è stato trovato questa mattina in una campagna situata sulla strada che conduce a Botrugno. A quanto pare, nella mattinata di ieri, intorno alle 8:00, l’uomo era uscita da casa, informando i suoi congiunti che si stesse recando in campagna per alcuni lavori.

Con sè non aveva neanche il cellulare. In tarda mattinata, non vedendolo rientrare, i famigliari si sono preoccupati e hanno presentato formale denuncia di scomparsa presso la caserma dei carabinieri di Nociglia. Da lì è cominciata un’assidua mobilitazione di forze dell’ordine, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, che hanno setacciato tutto il territorio in cerca dall’anziano. Le speranze di ritrovarlo vivo si sono spente questa mattina intorno alle 9:30, quando è stato trovato appunto senza vita.

Colto da malore

Al momento non sono note le cause del decesso. Dai primi riscontri investigativi, è emersa la possibilità che l’uomo possa essere stato colto da un malore. La sua auto, una Fiat Punto bianca, è stata trovata impantanta in un terreno. Forse l’uomo ha anche cercato di estrarre l’auto dal pantano, ma senza riuscirci.

A causa delle temperature roventi, l’86enne potrebbe aver avuto in mancamento, per cui è caduto al suolo senza più rialzarsi. La scoperta del cadavere dell’uomo è avvenuta in località “Sciarpa”, in agro di Botrugno. Nelle vicinanze, da quanto si apprende, si trovava il terreno di sua proprietà. Si presume che l’uomo abbia tentato di tornare a casa a piedi.

La Prefettura di Lecce, ieri, ha anche inviato una nota con tutti i riferimenti utili per i cittadini in modo da poter subito contattare le forze dell’ordine in caso di avvistamento. Era stato anche diffuso il numero di targa per facilitare le ricerche. Tutto è stato comunque vano. La salma è stata restituita alla famiglia.