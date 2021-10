Una terribile tragedia si è verificata nelle scorse ore a Racale, in provincia di Lecce, nel Basso Salento, dove un 30enne del posto ha deciso di togliersi la vita impiccandosi in camera da letto. Al momento non sono note le cause che hanno portato il giovane a compiere il folle gesto. A dare l’allarme è stato il fratello della vittima, che ha trovato il corpo ormai esanime del famigliare riverso sul pavimento della camera. Immediatamente sul posto sono giunti i sanitari del 118.

I medici non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso del 30enne. L’uomo che è morto svolgeva la professione di operaio. Sul posto, a stretto giro, sono arrivati i carabinieri della locale stazione, che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso. Dell’accaduto è stata avvisata anche la Procura della Repubblica di Lecce: il magistrato di turno ha disposto che sul corpo del ragazzo venga effettuata una autopsia, questo in modo da chiarire le cause del suo decesso.

Shock in paese

La salma del giovane al momento è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Come già detto sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte. L’esame autoptico sarà eseguito nei prossimi giorni, dopo di ciò i magistrati dovrebbero restituire il corpo ai famigliari per poter svolgere le esequie.

Non è chiaro che cosa sia accaduto nei momenti precedenti la tragedia. Le indagini degli inquirenti stanno scavando a fondo nella vita del giovane. Sembra quasi certo che si sia trattato di un gesto volontario. Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda, il nome della vittima non è stato reso noto.

La notizia si è diffusa subito nella cittadina di Racale, destando sgomento e sconcerto tra gli abitanti. Sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti anche i carabinieri di Casarano, che insieme ai colleghi di Racale indagano sulla vicenda. La cittadina si è stretta attorno ai famigliari del 30enne.