Tragedia nella giornata di ieri a Carmiano, in provincia di Lecce, dove un ragazzo di 21 anni, di cui preferiamo non riportare le generalità, è stato trovato senza vita nelle campagne intorno al paese. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, il giovane si sarebbe allontanato da casa per recarsi in luogo isolato. Qui è stato trovato deeduto pochi minuti dopo le 19:20. A lanciare l’allarme sono stati i suoi famigliari, precisamente il padre, che non lo ha visto tornare a casa e si è messo subito a cercarlo.

Immediatamente sono scattate le ricerche da parte dei suoi congiunti. Il 21enne è stato poi trovato proprio dal padre, ma per lui non vi era più nulla da fare. All’arrivo dei sanitari del 118 era già morto, e a nulla sono i valsi i tentativi di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso. Al momento sono da stabilire le cause del decesso. Il cadavere del ragazzo è stato scoperto non lontano dalla provinciale 224, che collega la cittadina all’area del quartiere Riesci nei pressi di Arnesano.

Paese sotto shock

La notizia del dramma si è sparsa immediatamente in tutta la cittadina salentina, destando sgomento tra gli abitanti. Il giovane era molto conosciuto nella zona, in quanto in passato è stato calciatore di varie squadre dilettantistiche del Salento. Come già detto le cause della sua morte sono tutte da stabilire.

Perché il ragazzo si sia allontanato da casa non è dato sapere, su questi particolari saranno sicuramente le forze dell’ordine a fare chiarezza. Sul caso indagano i carabinieri di Carmiano. La salma del giovane è stata portata presso la camera morturia dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Solo dopo l’esame necroscopico potranno chiarirsi le cause del decesso di questo giovane. Nelle prossime ore non è escluso che si riescano a conoscere ulteriori particolari sull’accaduto. Si aspettano quindi ulteriori informazioni da parte delle autorità. Sotto shock i famigliari del 21enne deceduto.