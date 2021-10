Una tragedia si è verificata questa mattina a Nardò, in provincia di Lecce, dove un uomo di 47 anni di nazionalità straniera è stato ritrovato senza vita davanti al Palazzo Vescovile. Secondo quanto si apprende, la vittima risiedeva da diversi anni nella cittadina salentina. A fare la macabra scoperta sono stati alcuni passanti che hanno dato immediatamente l’allarme. Sul posto sono giunti a sirene spiegate i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso dell’uomo.

A stretto giro sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato, che hanno effettuato i rilievi del caso. Il medico legale ha stabilito che si è trattato di una morte naturale, molto probabilmente sopravvenuta a seguito di un malore improvviso. L’uomo è deceduto mentre portava a passeggio il suo cane. L’animale è stato trovato poco distante dal luogo della disgrazia e affidato ai veterinari dell’Asl. A dare man forte agli agenti sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Locale.

Shock in città

Il dramma s’è verificato nel pieno centro della cittadina neretina. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare nulla per poter salvare la vita al malcapitato. Per motivi di privacy preferiamo non rendere note le generalità del 47enne, questo anche per la delicatezza della vicenda, su cui sono in corso i relativi approfondimenti.

L’uomo è stato notato già accasciato sul manto stradale. A prendersi cura dell’animale adesso sarà la Asl. Secondo quanto riferisce il Quotidiano di Puglia l’edificio ai piedi del quale l’uomo si è accasciato è in fase di manutenzione e lì c’è adesso un cantiere, ma oggi, visto che è sabato, non c’erano maestranze.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questo episodio avvenuto a Nardò. La città è sotto shock per quanto avvenuto. Saranno gli inquirenti a stabilire le cause della morte del 47enne. Sul caso attendiamo quindi eventuali e ulteriori riscontri da parte di chi indaga.