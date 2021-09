Un terribile tragedia, inaspettata, ha colpito questa mattina la cittadina di Salice Salentino, in provincia di Lecce, dove un uomo di 79 anni è morto dopo essere precipitato dal balconcino della sua abitazione. Tutto è successo in pochi, concitati istanti. Erano circa le 9:00 e nel paese salentino sembrava una giornata come tante altre. All’improvviso alcuni cittadini hanno dato l’allarme in via Firenze (dove l’uomo abitava con la moglie), in quanto una persona giaceva per terra in strada.

Immediatamente sul posto si sono recati i sanitari del 118, ma per l’anziano non vi era più nulla da fare. Pare che la moglie fosse in casa al momento del dramma e non si sarebbe accorta subito di quanto accaduto. Tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente. Forse l’anziano si era sporto dal balcone, situato al primo piano, per poter verificare se i sacchi della spazzatura fossero stati ritirati. Avrebbe quindi perso l’equilibrio dopo essersi affacciato troppo e sarebbe caduto in strada.

Shock in paese

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno provveduto ad eseguire i rilievi del caso. L’anziano sarebbe caduto dal balcone forse perchè aveva anche qualche sofferenza fisica dovuta all’età, per cui non avrebbe avuto la forza necessaria per ritirarsi dentro il balcone prima di perdere l’equilibrio.

Per motivi di privacy preferiamo non rendere note le generalità della vittima. Via Firenze è una arteria stradale che si trova alla periferia del paese salentino. Adesso spetterà ai militari dell’Arma chiarire per bene che cosa sia realmente accaduto stamane a Salice Salentino. Sgomenta anche la moglie dell’anziano.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli sull’accaduto. Ogni anno sono molti gli incidenti del genere che si verificano in Italia. Pare che l’anziano avesse l’abitudine di controllare ogni giorno se i sacchi della spazzatura fossero stati ritirati dai netturbini, e come sempre anche questa mattina si era affacciato dal balcone per controllare. Ma nessuno avrebbe potuto immaginare il dramma che si sarebbe verificato.