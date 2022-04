Dramma a Castro, in provincia di Lecce, dove nella giornata di ieri un 45enne del posto ha perso improvvisamente la vita a causa di un malore improvviso. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, la vittima è Gianluigi Ciriolo, 45 anni. L’uomo aveva trascorso il pomeriggio sui campi da tennis per fare una partita con gli amici. Tutto è andato bene e niente faceva presagire la tragedia che si sarebbe consumata di lì a poco. L’uomo è quindi tornato a casa.

I suoi cari lo aspettavano. Una volta arrivato nella propria abitazione, Ciriolo si è recato in bagno per fare una doccia. All’improvviso i famigliari hanno sentito un tonfo sordo provenire proprio dal bagno. Terribile la scena che si è presentata davanti a loro. L’uomo infatti non rispondeva. Sul posto è arrivata immediatamente un’ambulanza del 118 che ha soccorso l’uomo, le cui condizioni apparivano piuttosto serie. Gli operatori dopo i tentativi di rianimazione non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso dell’uomo.

Cittadina sotto shock

Ciriolo era molto conosciuto nella piccola cittadina leccese, che si trova nel Basso Salento, affacciata sul mare. Al momento non sono note le cause che hanno condotto al malore dell’uomo, ma molto probabilmente Gianluigi è deceduto a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo. Quando è tornato a casa stava bene.

“Ciao Gianluigi” – così ha commentato su Facebook il sindaco di Castro, Luigi Fersini, che ha voluto ricordare quel ragazzo amato da tutti, sempre buono e gentile e pronto a mettersi a disposizione per la sua comunità. I genitori dell’uomo sono conosciuti nella zona perchè hanno un bar proprio a Castro.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto ieri pomeriggio a Castro. Il Salento è sconvolto da questa ennesima tragedia. In questo periodo moltissime persone stanno perdendo la vita a causa di malori improvvisi. Sono circostanze che spezzano davvero il cuore.