Si sono vissuti momenti di paura nel pomeriggio del 20 maggio a Frigole, in provincia di Lecce, dove un Bed and Breakfast è stato completamente sventrato da una terribile esplosione. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, tutto è avvenuto sulla strada provinciale che collega la stessa Frigole al capoluogo di provincia. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto si sono recati immediatamente i Vigili del Fuoco di Lecce, i poliziotti della Sezione Volanti e i colleghi della Scientifica.

I soccorritori hanno provveduto immediatamente a spegnere l’incendio, mentre sono intervenute anche le unità cinofile che hanno escluso la presenza di vittime e feriti. A crollare è stata una intera masseria. Il Quotidiano di Puglia riferisce che l’esplosione sarebbe stata causata da un incendio che ha interessato un deposito di materiale plastico, il quale ha causato la prima esplosione.

Dal luogo del crollo si è alzata una coltre nera di fumo, circostanza che fa pensare che sotto le macerie possano esserci ulteriori sostanze infiammabili che potrebbero provocare altre esplosioni. Per questo si è proceduto a mettere in sicurezza l’area dell’esplosione, operazioni che continuano anche mentre scriviamo.

All’interno c’erano un camion e un muletto, i quali, come si può ben immaginare, sono andati completamente distrutti, così come il resto del deposito e del Bed and Breakfast. E non solo a Frigole, ma un altro incendio si è sviluppato sempre sulla stessa arteria stradale ma questa volta più vicino a Lecce.

Qui in via Giammatteo è andato a fuoco un deposito di materiale plastico ed edile. Anche qui si sono recati i Vigili del Fuoco e i poliziotti della Questura di Lecce: non si esclude l’ipotesi che questo ultimo incendio possa essere di natura dolosa. Su entrambi i casi verranno aperte sicuramente delle indagini da parte dell’autorità giudiziaria.