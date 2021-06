Una tragedia si è verificata nella tarda serata di ieri a Marina di Andrano, frazione dell’omonima cittadina salentina, dove un sub di 65 anni, Vittorio Sancesario, è stato trovato senza vita nei pressi della famosa Grotta Verde. Secondo quanto riferisce la stampa locale, pare che l’uomo abbia avuto un malore, poi risultato fatale. I media informano che sarebbe stato proprio lui a chiedere aiuto, per questo sul posto si è recata una motovedetta della Guardia Costiera di Gallipoli, insieme ai sanitari del 118.

L’uomo è stato trovato senza vita nei pressi della Grotta Verde, un angolo di costa tra i più suggestivi del Salento. Il 65enne voleva effettuare alcune immersioni e aveva raggiunto il posto già nel primo pomeriggio. In questi giorni il caldo comincia a farsi sentire in Puglia, e proprio in questi giorni molte persone hanno raggiunto la costa per trovare refrigerio in mare. Così voleva fare Sancesario, appassionato di subacquea. Per lui però, all’arrivo dei soccorsi, non vi era più nulla da fare.

Aveva i secondi contati

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto segnalato per lui i secondi erano davvero contati. I sanitari hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma per Sancesario ormai non vi era più nulla da fare. Non è ancora chiaro che cosa sia avvenuto, ma saranno le autorità a stabilirlo nelle prossime ore.

Sul caso si attendono quindi ulteriori informazioni. Vittorio Sancesario, originario di Castiglione D’Otranto, era conosciuto nella zona, per cui la sua improvvisa scomparsa ha gettato nello sconforto amici e familiari, nonchè la stessa cittadina salentina. Riportato verso la riva, il suo corpo è stato preso poi in consegna dagli uomini del 118 presso Tricase Porto.

Ogni anno sono molti i sub o i bagnanti in generale che perdono la vita in queste tragiche circostanze. Come già detto, non sono note le cause del decesso dell’uomo che ha perso la vita ieri a Marina di Andrano. Il tratto di costa dove è avvenuto il dramma si trova anche a poca distanza dal Capo di Leuca.