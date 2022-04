Una terribile tragedia è avvenuta alle prime ore del mattino di oggi presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita in un terreno nei pressi del nosocomio pugliese. Secondo quanto si apprende si potrebbe trattare di suicidio. Al momento sono pochi i dettagli che si conoscono su questa assurda vicenda. La scoperta è stata fatta da un’operatrice del 118, che ha avvisato immediatamente i poliziotti presenti alla postazione del nosocomio.

Questi ultimi hanno quindi avvisato i colleghi della Sezione Volanti, che sono intervenuti sul posto segnalato. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della vittima. I media locali riferiscono che l’uomo fosse stato ricoverato in un primo momento nel reparto di Psichiatria, poi sarebbe stato trasferito in quello di Medicina. Da qui si sarebbe poi allontanato per poi scomparire, fino a quando è stato trovato nel terreno senza vita.

Indagini in corso

Al momento, come già detto, sono in corso le indagini da parte dell’autorità giudiziaria per capire che cosa sia avvenuto. L’ipotesi che comunque si fa strada tra chi indaga è che l’uomo sia sia gettato per l’appunto dal quarto piano del nosocomio. L’uomo si sarebbe allontanato dal reparto intorno alle 4:00 del mattino.

Del fatto è stata avvisata la Procura della Repubblica di Lecce, che ha aperto un’inchiesta e che coordina gli investigatori. La salma del 40enne si trova presso la camera mortuaria dello stesso ospedale salentino. Il pm di turno ha quindi disposto ulteriori accertamenti per chiarire le cause del decesso del 40enne.

Nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su quanto avvenuto stamane a Lecce. La notizia ha provocato sgomento in tutto il capoluogo di provincia pugliese. Per motivi di privacy, ma anche per l’estrema delicatezza della vicenda, le generalità della vittima non sono state rese note.