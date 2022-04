Una terribile tragedia si è consumata nelle scorse ore a Veglie, in provincia di Lecce, dove un giovane di 24 anni è stato trovato senza vita nelle campagne attorno alla cittadina salentina. Secondo quanto si apprende dai media locali, il ragazzo, di cui non rendiamo note le generalità per motivi di privacy e anche per il rispetto della vittima e della sua famiglia, si era allontanato da diverse ore dalla sua abitazione, senza però fare più ritorno.

Insospettiti dalla strana circostanza i famigliari avevano subito contattato i carabinieri della locale stazione, i quali si sono messi immediatamente alla ricerca dello scomparso, supportati anche dai volontari della Protezione Civile e dal persone dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento. Sono state passate al setaccio tutte le zone intorno al paese salentino, incluse anche le campagne. Il giovane non aveva dato nessuna comunicazione alla famiglia. Poi il tragico epilogo nel pomeriggio del 23 aprile.

Senza vita in campagna

Il personale avviato alla ricerca dello scomparso ha concluso per l’appunto le ricerche nel primo pomeriggio del 23 aprile, quando il ragazzo è stato trovato impiccato in campagna, così come informa la testata giornalistica Corrieresalentino.it. Shock tra famigliari e amici della vittima, che speravano in un epilogo diverso.

Sul luogo del ritrovamento si è portata anche un’ambulanza del 118. I sanitari non hanno potuto però far altro che constatare l’avvenuto decesso del 24enne. La notizia in questione si è diffusa in pochissimo tempo nella cittadina salentina, dove il giovane era conosciuto. Nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo assurdo fatto di cronaca che ha interessato il Salento.

Il ragazzo è stato trovato senza vita in contrada Cavoti, a due chilometri dal centro del paese. Gli inquirenti comunque proseguono nelle indagini per capire che cosa sia successo e quali motivi possano esserci alla base del gesto del giovane. Gli amici e la cittadinanza tutta si sono stretti attorno alla famiglia colpita da questo profondo dolore.