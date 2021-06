Una famiglia di San Cassiano, paese in provincia di Lecce, nelle scorse ore ha presentato denuncia di scomparsa presso la caserma dei carabinieri di Nociglia. Il loro congiunto, infatti, Cesario Lazzari, 86 anni, non è più rientrato a casa dopo essere uscito nella mattinata di ieri. Al momento sono in corso le ricerche su tutto il territorio circostante alla cittadina, ma anche nell’interno Salento e nella stessa Regione Puglia. I carabinieri hanno allertato tutte le Prefetture e le Questure d’Italia.

Al momento della scomparsa, Lazzari indossava una maglia a righe blu e grigia e pantaloncini bermuda celesti. Viaggia a bordo della sua Fiat Punto di colore bianco targata DE919 DS. Con sè non ha neanche il suo cellulare, per cui risulta anche impossibile rintracciarlo. La famiglia, non vedendo rientrare l’anziano a casa, si è recata presso la caserma dei militari dell’Arma intorno alle ore 13:30 di ieri. In campo ci sono squadre specializzate nella ricerca di persone scomparse.

Si invitano i cittadini a collaborare

Le autorità hanno ritenuto giusto ampliare le ricerche, per questo in campo sono scesi anche i Vigili del Fuoco e il personale della Protezione Civile di San Cassiano, con il coinvolgimento anche della Polizia Ferroviaria. Non si sa per quale motivo l’anziano si sia allontanato da casa e non abbia più fatto ritorno.

Le squadre di volontariato della Protezione Civile sono state autorizzate alle ricerche dalla Regione Puglia. La Prefettura invoca la collaborazione dei cittadini: in caso di avvistamento, contattare immediatamente le sale operative di 112 (carabinieri), 113 (polizia) o 115 (vigili del fuoco).

Nelle prossime ore non è ecluso che si possano conoscere ulteriori dettagli su questo increscioso episodio. Per la famiglia sono ore di apprensione. Si spera che nelle prossime ore le ricerche possano avere un esito positivo. Non si sa dove l’anziano si sia diretto. Le ricerche continuano a tutto spiano.