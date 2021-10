Una terribile tragedia ha scosso questa notte il Salento, dove una ragazza di soli 19 anni è morta a seguito di un grave incidente stradale avvenuto sulla statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca. Secondo quanto si apprende dai media locali, la giovane, che aveva compiuto gli anni soltanto lo scorso mese di marzo, viaggiava a bordo di una Ford C-Max condotta da un ragazzo, anch’egli 19enne. Nel veicolo viaggiavano in quattro, il ragazzo e altre ragazze, tra cui Elisa De Lorenzis, la vittima del sinistro stradale. L’incidente è avvenuto intorno all’una della notte.

Per lei non ci sarebbe stato nulla da fare, in quanto sarebbe stata sbalzata all’esterno dell’abitacolo e sarebbe praticamente morta sul colpo. Sul posto sono giunti a sirene spiegate i sanitari del 118, che hanno provveduto a trasportare presso l’ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli gli altri ragazzi feriti. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gallipoli insieme ai Vigili del Fuoco. Le forze dell’ordine hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso.

Un paesino sotto shock

Elisa De Lorenzis era originaria di Racale, un paesino dell’hnterland leccese. La notizia del suo decesso si è sparsa immediatamente nella cittadina, destando sgomento e sconcerto tra gli abitanti. Aveva tanti sogni nel cassetto la 19enne, che era una studentessa. I feriti hanno riportato tutti una prognosi di trenta giorni.

Da chiarire la dinamica del sinistro stradale. Secondo una prima, sommaria ricostruzione dei fatti, il giovane conducente della Ford avrebbe perso il controllo del veicolo nei pressi dello svincolo per Baia Verde (zona di Gallipoli) andando a schiantarsi con violenza contro il guardrail. Data la forza dell’impatto la De Lorenzis è stata sbalzata all’esterno dell’abitacolo.

Ad aver contribuito alla tragedia c’è forse l’asfalto reso viscido dalla pioggia, che ieri sera è caduta copiosa in tutto il Salento, soprattutto tra le province di Brindisi e Lecce. Quella che doveva essere una serata spensierata, di divertimento e relax, si è quindi trasformata in un’altra tragedia della strada.