Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina nel centro abitato di San Pietro in Lama, in provincia di Lecce. Ad entrare in collisione sono stati una Toyota Yaris e una moto Suzuki 650. L’incidente è avvenuto in via Lequile, all’angolo con via Fonte. La due ruote era condotta da un giovane di 31 anni originario di Monteroni di Lecce. Il sinsitro è avvenuto in tarda mattinata, attorno alle 11:00. L’impatto tra i due veicoli è stato tremendo, tanto da essere udito anche dai residenti della zona.

Le persone ivi residenti, insieme ad alcuni passanti, hanno prestato i primi soccorsi al motociclista che è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto. La Toyota era condotta da un uomo di 74 anni. Immediatamente sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che, vista la gravità della situazione, hanno stabilizzato il 31enne e lo hanno trasportato presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. I medici e il personale infermieristico hanno fatto di tutto per poterlo strappare alla morte, ma il giovane è spirato poco sotto i loro occhi.

Il dolore a Monteroni

Sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di San Pietro in Lama, insieme ai carabinieri della locale stazione. I primi hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso, insieme al personale dell’Arma, che ha aiutato a gestire anche la viabilità sul tratto di strada interessato dall’incidente.

La salma dello sfortunato motociclista si trova attualmente presso la camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Nei prossimi giorni il medico legale incaricato dall’autorità giudizaria effettuerà un’autopsia. Solo dopo questo esame si potranno conoscere le esatte cause del decesso del 31enne. Strazio nella cittadina di Monteroni per la perdita del giovane 31enne.

Non è purtroppo il primo incidente del genere che capita in questi giorni in Puglia. Due giorni addietro un motociclista 45enne ha perso la vita mentre si trovava in sella al suo Liberty 50 sulla provinciale 80 che collega Brindisi a San Donaci. La vittima, residente a Tuturano, impattò ad un incrocio con una vettura: per lui non vi è stato nulla da fare, in quanto sarebbe morto sul colpo.