Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Ancora una morte sospetta dopo il vaccino anti Covid. Al momento, anche in questo caso, non è stata stabilita una connessione tra la vaccinazione contro il Sars-CoV-2 e la morte della ragazzina. La notizia ha sconvolto l'intera comunità di Trepuzzi, che adessi piange la piccola Arianna. I genitori per ora hanno preferito non sporgere denuncia.