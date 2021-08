Si sa, la notte tra il 10 e l’11 agosto, in tutta Italia, è sempre un pò bollente. Vuoi la magia delle stelle cadenti, vuoi i postumi post sbornia, insomma il divertimento è quasi sempre garantito. Ma quello che è successo all’alba dell’11 agosto a Porto Cesareo ha davvero dell’incredibile. Due giovani, infatti, sono stati immortalati mentre avevano un rapporto intimo in acqua. Le immagini che sono state diffuse anche da alcuni media locali non lasciano spazio a dubbi. Per motivi di deontologia professionale preferiamo non scendere nei particolari.

L’epiosdio si è verificato sul lungomare Sambati, quindi nel pieno centro della cittadina turistica nota in tutto il mondo che si trova in provincia di Lecce. Nonostante fossero le prime luci dell’alba, in città vi era già tanta gente, come ad esempio fornitori delle attività commerciali o semplici persone che passeggiavano. Davanti alla spiaggia cosiddetta dei “cesarini” è andato in scena lo show dei due amanti. Ma l’episodio non ha fatto sorridere tutti, e se la maggior parte delle persone ha sorvolato, non la pensa in questa maniera l’associazione GloboConsumatori.

De Maglio: “Finale peggiore non poteva esserci”

“Un finale peggiore non potevamo averlo in questa finale di una folle estate 2021 durante la quale, tra pandemia, divieti e green pass ci troviamo anche a dover assistere ad un video ormai virale che denuncia, inequivocabilmente, il degrado con il quale, molti cittadini ma, soprattutto, turisti hanno dovuto convivere” – così commenta il commercialista Stefano De Maglio, che tra l’altro è anche responsabile dell’associazione GloboConsumatori.

L’uomo ha dichiarato che questa appena trascorsa è stata una estate piuttosto difficile. Tali episodi, per De Maglio, provocano un danno di immagine alla stessa Porto Cesareo e al Salento. GloboConsumatori riferisce che in altre località ci si è attrezzati per tempo con piani operativi per fronteggiare al meglio tali incresciose situazioni.

Ogni anno sono molti gli episodi simili che accadono sulle spiagge italiane. Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto a Porto Cesareo, e non è escluso che le forze dell’ordine possano procedere ad acquisire i filmati e ad identificare i due focosi amanti.