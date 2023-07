Lecce, quattro studenti indagati per discriminazione etnica

Lecce è stata scossa da un recente episodio di discriminazione razziale all’interno di un istituto superiore della città. Quattro studenti sono stati indagati per atti persecutori aggravati da discriminazione etnica, poiché hanno preso di mira alcuni dei loro compagni stranieri. Ciò ha generato una serie di episodi di discriminazione e sopraffazione che hanno lasciato un vuoto profondo sulla comunità scolastica.

Gli atti di ingiurie e le vessazioni si sono verificati nel corso dell’anno scolastico appena concluso. Dopo un’assemblea di istituto, diversi ragazzi sono stati colpiti fisicamente, mentre molti altri studenti hanno deciso di evitare la scuola per diversi giorni a causa della paura e dell’insicurezza che hanno provato. Questi eventi hanno gettato un’ombra sul clima di apprendimento e sulla sicurezza dei giovani studenti.

I ragazzi presi di mira da queste vessazioni sono studenti di origine filippina, soggetti a continui insulti e vessazioni verbali e fisiche. Sono stati costantemente chiamati con epiteti offensivi come “cornuti” e sono stati identificati esclusivamente sulla base della loro provenienza, come “filippini” o “pakistanini”, senza nemmeno essere chiamati per nome.

Questi atti di discriminazioni perpetrati da un gruppo di studenti rivelano una matrice razzista profondamente radicata. È inaccettabile che in un ambiente educativo si verifichino comportamenti così violenti e discriminatori. L’educazione dovrebbe essere un luogo sicuro e inclusivo in cui gli studenti possano crescere, imparare e svilupparsi come individui.

È incoraggiante che le autorità scolastiche abbiano preso prontamente provvedimenti per affrontare la situazione. L’apertura di un’indagine e l’identificazione di quattro studenti come responsabili degli atti persecutori sono passi importanti per garantire giustizia e sicurezza a tutti i ragazzi coinvolti.

È fondamentale che questa vicenda non venga dimenticata né sottovalutata. L’episodio di discriminazione e razzismo a Lecce deve essere un monito per tutti noi. Dobbiamo tutti impegnarci a creare un ambiente scolastico rispettoso, inclusivo e tollerante, dove ogni studente sia trattato con dignità e dove il diverso sia valorizzato come un arricchimento per la comunità.