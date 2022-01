Una terribile tragedia ha sconvolto nelle scorse ore la comunità di Squinzano, paese che si trova in provincia di Lecce, dove un’anziana signora di 86 anni ha perso tragicamente la vita in casa sua. La donna, intorno alle ore 12:00 di ieri 17 gennaio, a mezzogiorno dunque, era intenta a preparare il pranzo. Un’azione di routine, poi qualcosa però è andata nel verso sbagliato. I vestiti che aveva addosso hanno preso improvvisamente fuoco. L’anziana non è riuscita a spegnere le fiamme, che hanno avuto il sopravvento su di lei.

I vicini si sono accorti che qualcosa non andasse, anche perchè hanno visto uscire del fumo dall’abitazione, per cui hanno immediatamente chiamato i Vigili del Fuoco giunti tempestivamente sul posto. Una volta arrivati i pompieri hanno hanno sfondato la porta e sono entrati nell’abitazione. Per la signora non vi era ormai più nulla da fare. Ai caschi rossi non è restato altro da fare che spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’immobile.

Indagini in corso

Sull’accaduto sono in corso delle indagini per circostanziare meglio i fatti. Sul luogo della disgrazia sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso. Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda e per tutelare i suoi famigliari, abbiamo deciso di omettere il nome della vittima.

Le indagini per stabilire l’esatta dinamica dei fatti sono affidate al Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale dei Vigili del Fuoco. La comunità di Squinzano è sconvolta, la notizia ha fatto immediatamente il giro del paese e si è diffusa anche nei centri vicini. I pompieri dopo aver spento l’incendio si sono assicurati che non ci fossero focolai residui.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli sulla tragedia avvenuta a Squinzano. Non è il primo incidente del genere che avviene nel nostro Paese. Sempre nella giornata di ieri a Melpignano, in provincia di Lecce, tre attori impegnati nel casting di un film hanno messo in salvo tre anziani che si trovavano in una casa: la canna fumaria del loro camino era infatti in fiamme, gli anziani non si erano accorti di nulla.