Si è sfiorata la tragedia questa mattina a Martano, piccolo comune della provincia di Lecce, situato nella cosiddetta zona della “Grecia Salentina”. Secondo quanto fanno sapere i media locali, un uomo che si trovava da solo in casa, in isolamento dopo aver contratto il Covid-19, si è dato fuoco dopo essersi cosparso di liquido infiammabile. Il fatto è accaduto attorno alle 5.00 del mattino, quindi all’alba. Ignoti i motivi che hanno portato al gesto questa persona.

I sanitari del 118 sono arrivati immediatamente sul posto segnalato, allertati da qualcuno. L’uomo è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove attualmente si trova ricoverato in terapia intensiva nel reparto Covid. Le sue condizioni sono abbastanza serie ma in queste ore i medici hanno dichiarato che la persona in questione si trova fuori pericolo di vita. La sua situazione di salute verrà monitorata comunque in maniera costante.

Gesto estremo

Come già detto non si conoscono i motivi che hanno portato l’uomo ad agire in questa maniera. Un gesto pericoloso che poteva costargli seriamente la vita: grazie al pronto intervento del 118 stavolta non si è consumato un dramma. Per motivi di privacy le generalità dell’uomo non sono state rese note.

Si tratta di una vicenda particolarmente delicata, sulla quale saranno le autorità eventualmente preposte alle indagini a fare chiarezza. La notizia si è diffusa subito nella piccola cittadina salentina, destando sgomento e sconcerto tra gli abitanti. Da quanto si apprende sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, che vogliono fare chiarezza sul perchè l’uomo abbia compiuto questa azione.

Non è il primo episodio del genere che in questo periodo si verifica in Italia, dove già diverse persone hanno tentato di uccidersi in questa maniera, si pensi a quanto accaduto a Treviso qualche giorno fa, dove un lavoratore trovato senza Green Pass si è dato fuoco in strada. L’uomo salentino che si è dato fuoco avrebbe gravi ustioni al volto.