Ha perso la vita all’improvviso Luigi Guerra, un uomo di 55 anni che nella giornata del 4 settembre stava facendo jogging lungo la strada che si trova nei pressi del cimitero di Surbo, in provincia di Lecce. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la vittima è stata stroncata da un malore improvviso. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un arresto cardiocircolatorio. Il dramma s’è verificato intorno alle ore 13:00. L’uomo era uscito poco prima per fare attività sportiva, ma poi non si è sentito molto bene.

Ad allertare i soccorsi è stato un passante, che si è accorto di quanto stava succedendo. L’uomo si era già accasciato a terra. In pochissimi sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 55enne. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione, che hanno eseguito i rilievi del caso. Sotto shock la comunità di Surbo. Sul caso sono ancora in corso le relative indagini degli inquirenti.

Dramma improvviso

La tragedia, come già detto, si è verificata all’improvviso. Adesso saranno le autorità a chiarire le circostanze del decesso dell’uomo. Non si sa da cosa sia dipeso l’arresto cardiocircolatorio che poi avrebbe causato la morte del malcapitato. La notizia della morte del 55enne si è sparsa in breve tempo nella cittadina leccese.

Tra l’altro non è il primo caso del genere che capita in questi giorni nel Salento, dove nella giornata di ieri un 75enne di Corigliano d’Otranto è morto dopo essere caduto da una scogliera a marina di Andrano. Dopo essere caduto dagli scogli, l’uomo ha avuto un malore che poi gli sarebbe risultato fatale.

Sono purtroppo molte le tragedie simili che ogni anno si verificano in Italia. In queste settimane molte persone stanno perdendo la vita a causa di malori improvvisi. Si tratta di vicende umane molto delicate. Anche sul caso accaduto a Surbo il 4 settembre scorso non ci resta che attendere i risultati delle indagini.