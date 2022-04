Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Purtroppo anche nel giorno di Pasqua il Salento piange un'altra vittima della strada. Dispiace veramente tantissimo per questo 31enne deceduto in queste tragiche circostanze. La comunità di Ruffano è straziata per questa perdita improvvisa, nei prossimi giorni si terranno le esequie del giovane. Una Pasqua davvero triste per questa comunità.