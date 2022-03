Alcune tragedie non hanno spiegazione e il destino si accanisce su anime e famiglie, già molto provate. Affrontare la morte di un figlio è sempre molto difficile e doloroso, ma quando a questo dolore se ne aggiunge un altro, per la perdita di un membro della famiglia, si ha uno choc. In provincia di Lecce, il padre e il figlio muoiono a poca distanza l’uno dall’altro e qui raccontiamo la loro storia.

La tragedia che ha coinvolto la famiglia è avvenuta a Lizzanello, nel Salento, in provincia di Lecce. Proprio in questo comune dove tutti si conoscono e sono amici, il padre e il figlio sono morti a poche ore di distanza. Il figlio, Giorgio Capone, di anni 34, ha perso la lotta per la vita nella notte tra martedì e mercoledì quando stava lottando per un male incurabile che non gli ha dato scampo.

Un giovane molto amato e ben voluto da tutti gli abitanti, oltre a essere attivo nel volontariato. La sua morte è stata un trauma e choc per l’intero paese. Il giovane si era fatto conoscere aderendo al progetto del servizio civile e dando il suo contributo. Le sue condizioni, come riporta Lecceprima, si erano ulteriormente aggravate fino a morire, come è accaduto nei giorni scorsi.

Mentre la famiglia stava allestendo la camera ardente per il figlio, è arrivata un’altra terribile notizia che ha gelato tutti quanti. Il padre, Osvaldo, di anni 68, da tempo ricoverato, è morto a causa di uno scompenso cardiaco.

Il padre, come il figlio, era altrettanto noto dal momento che è stato consigliere comunale ed ex bancario. Molto conosciuto nel mondo della politica locale in quanto fratello dell’ex sindaco di Lizzanello. I funerali di padre e figlio avranno luogo nella giornata di giovedì 24 marzo presso la Chiesa della Santissima Addolorata.