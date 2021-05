Una tragedia si è verificata nella giornata di ieri a Galatina, in provincia di Lecce, dove un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Al momento non sono chiare le cause del suo decesso, per cui saranno i relativi esami medici sulla salma della vittima a chiarire come siano maturati i fatti. A dare l’allarme, in tarda mattinata, sono stati alcuni famigliari dell’uomo, che non aveva risposto alle chiamate. Visto che già in passato si era allontanato senza dire nulla a nessuno, la famiglia ha temuto che fosse successo qualcosa di simile.

Intorno alle ore 13:30 il personale del 118, insieme agli agenti del locale commissariato di polizia, si sono recati in via Soleto, lì dove il 40enne risiedeva. Una volta all’interno dell’immobile i soccorritori non ci hanno messo molto a scoprire che cosa era successo: l’uomo giaceva senza vita a terra, accanto a letto. Per lui ormai non vi era più nulla da fare, in quanto era già morto da diverse ore. Sotto shock i famigliari.

Indagini in corso

Sul caso sono in corso le relativi indagini da parte degli inquirenti. Per ulteriori accertamenti è stato richiesto l’intervento del medico legale e della Polizia Scientifica. Gli inquirenti hanno effettuato i rilievi del caso, ma si è stabilito che la morte dell’uomo sia avvenuta comunque per cause naturali.

Nell’appartamento era tutto in ordine, per cui non c’erano segni di effrazione o altro che potesse far pensare ad un episodio di violenza. Come già detto in apertura, in passato il 40enne si era allontanato da casa, facendo perdere le sue tracce per tre giorni. Allora fu lui stesso a telefonare ai parenti dopo tre giorni dicendo che si trovava a Roma per cercare lavoro.

Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, potranno conoscersi ulteriori dettagli su quanto accaduto a Galatina nella giornata di ieri. La notizia della scomparsa dell’uomo ha destato sgomento e sconcerto in tutta la cittadina salentina. Per motivi di privacy le generalità della vittima non sono state rese note.