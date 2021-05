Un tragedia assurda e che ha lasciato tutti senza parole si è verificata nella giornata di ieri a Cursi, un piccolo centro dell’hinterland della provincia di Lecce. Arianna Lanzilotto, 25 anni, è morta infatti tra le braccia dei suoi genitori dopo aver avuto un infarto. I suoi cari hanno chiamato immediatamente i soccorsi non appena hanno visto che la giovane stesse male, ma purtroppo vani si sono rivelati i tentativi dei sanitari del 118 di poterle salvare la vita.

Arianna è deceduta sotto gli occhi increduli dei suoi genitori. Al momento non sono note le cause che hanno portato all’infarto, ma sicuramente saranno gli esami medici sul corpo della vittima a chiarire le cause del suo decesso. La 25enne era sanissima, e pare che mai prima d’ora abbia avesse avuto malori simili. Neanche una minima avvisaglia: nulla. La notizia della tragica scomparsa di Arianna si è diffusa in pochissimo tempo in tutta la cittadina, dove la ragazza era molto conosciuta.

Accasciata senza segni di vita

Secondo quanto riferisce Lecce News 24, la 25enne si è accasciata a terra senza dare più segni di vita. Una morte improvvisa, che nessuno si aspettava. Anche i colleghi del padre, un agente di Polizia Penitenziaria, si sono stretti attorno al grande dolore che ha colpito la famiglia Lanzilotto. Cursi è incredula e sotto shock.

Chi conosceva Arianna la descrive come una ragazza solare e piena di vita, pronta a realizzare tutti i suoi sogni. Una giovane normale, come tutti i ragazzi della sua età. Voleva un futuro di grandi aspettative Arianna, ma quel malore fatale ieri le è costato la vita. Nei prossimi giorni si svolgeranno i funerali della 25enne.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori particolari su quanto accaduto a Cursi nella giornata di ieri. Genitori, famigliari e amici di Arianna sono sconvolti da una perdita così prematura. La notizia del decesso della giovane è stata ripresa da numerosi quotidiani locali, come il Quotidiano di Puglia e la stessa Lecce News 24.