Stava distribuendo i volantini per conto di un’azienda pubblicitaria, quando all’improvviso il 35enne Antonio Valente ha perso i sensi cadendo a terra. La tragedia si è verificata nella giornata di ieri a Galatina, paese dell’hinterland leccese. Il giovane, con addosso uno zaino e alcuni volantini, stava coprendo la zona del centro storico. All’improvviso alcuni passanti lo hanno visto accasciarsi a terra, per cui sono scattati immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono giunti a sirene spiegate i sanitari del 118, ma per il 35enne non vi è stato nulla da fare, nonostante lui stesso avesse chiesto subito aiuto. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Casarano, questo nel tentativo di salvargli la vita. I medici hanno fatto di tutto per poterlo strappare alla morte. Il dramma è avvenuto sotto il sole cocente. Nella giornata di ieri, infatti, nel Salento si sono toccate temperature superiori ai 40 gradi.

Originario di Miggiano

Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, in particolare dal Quotidiano di Puglia, il 35enne era originario di Miggiano, paesino che si trova sempre in provincia di Lecce. Qui Valente era molto conosciuto ed era una persona davvero ben voluta da tutti e con un alto senso del dovere. Sotto shock amici e famigliari.

I funerali dello sfortunato lavoratore si svolgeranno oggi a Miggiano, dove adesso c’è rabbia e incredulità per quanto avvenuto. Purtroppo, quella avvenuta a Galatina, non è l’unica tragedia del genere che si è verificata in Puglia nella giornata di ieri. Un altro dramma, del tutto simile, si è verificato a Tuturano, in provincia di Brindisi.

Qui, intorno alle 17:00 di ieri, un bracciante agricolo originario del Mali è deceduto mentre tornava a casa in sella alla sua bicicletta. Dopo diverse ore di lavoro nei campi, sotto temperature a dir poco roventi, l’uomo, un giovane 27enne, ha imboccato la strada provinciale 43 che collega Tuturano a Brindisi. Ad un certo punto ha lasciato la bici è si accasciato senza vita a bordo della carreggiata.