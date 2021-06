Ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata, finendo per essere sbalzato nelle campagne circostanti e schiacciato dal suo stesso mezzo. Così è morto Tony John Corsano, un 58enne di San Donaci (Brindisi), che nella tarda serata è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale sulla strada denominata Tarantina, la quale collega Gallipoli (Lecce) ad Avetrana (Taranto). Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, l’uomo era in sella alla sua moto insieme ad un’altra donna, la quale durante l’impatto è rimasta ferita in modo comunque non grave. Soccorsa dal 118 è stata trasportata all’ospedale di Gallipoli, dove tutt’ora si trova ricoverata.

Purtroppo, come già detto, per il 58enne non vi è stato nulla da fare. Erano troppo gravi le ferite riportate durante la caduta. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato di Nardò e i carabinieri. La dinamica del sinistro è ancora tutt’ora in fase di accertamento. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Si ipotizza, quindi, che il centauro abbia perso autonomamente il controllo della due ruote, finendo poi fuori strada e scaraventato in una scarpata.

Morto sul colpo

Da quanto si apprende il centauro sarebbe deceduto sul colpo. Saranno adesso le indagini delle forze dell’ordine a stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Tra l’altro la strada ex Tarantina, che attualmente è denominata provinciale 112, è un’arteria molto trafficata, in quanto collega la nota città di Gallipoli all’hinterland del territorio leccese e tarantino.

Il sinistro di ieri sera si è verificato all’altezza della strada Console. Maggiori dettagli sull’incidente si potranno avere al termine degli accertamenti delle forze dell’ordine. Il mezzo è stato poi rimosso. Nel sinistro, a quanto sembra, non sono rimasti coinvolti altri veicoli. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio.

La notizia del dramma ha letteralmente gettato nello sconforto la cittadina di San Donaci, paese che si trova al confine tra le provincie di Brindisi e Lecce. Qui Corsano era molto conosciuto e nei prossimi giorni si terranno i suoi funerali. In questi giorni le strade del Salento sono state funestate da moltissimi incidenti stradali, alcuni dei quali mortali.