Tragedia questa mattina nella stazione ferroviaria di Lecce, precisamente sulla banchina situata tra i binari 4 e 5. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, un uomo di 33 anni, Ram Dhan Jat, di nazionalità indiana, è morto improvvisamente dopo essersi accasciato a terra. Un decesso del tutto naturale, dovuto ad un arresto cardiocircolatorio. Per lui non vi è stato nulla da fare. A lanciare l’allarme sono stati gli altri passeggeri che si trovavano nello scalo salentino.

Hanno visto il 33enne cadere a terra privo di sensi per cui hanno chiamato il 118, visto che la situazione appariva sin da subito grave. Nel giro di pochi secondi sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio presso la stazione, unitamente al personale della Cosmopol, la società di sorveglianza che si occupa di prendere la temperatura ai passeggeri quando transintano all’interno della stazione. Il dramma si è verificato alle 9:30 circa.

Infarto fulminante

L’arresto cardiaco deve essere stato fulminante, visto che quanto i poliziotti sono arrivati l’uomo era già senza vita. I soccorritori hanno utilizzato anche un defibrillatore semiautomatico per poter rianimare l’uomo, ma ogni tentarivo è stato vano. Dell’accaduto è stato avvisato anche il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

La salma dello sfortunato 33enne è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Per ora gli inquirenti stanno tentano di rintracciare i famigliari del giovane, che ad ora non si troverebbero in Italia. Il magistrato vorrebbe restituire la salma ai famigliari, questo in modo da poter effettuare le esequie.

Per circostanziare meglio l’accaduto la Polizia Ferroviaria ha provveduto a visionare i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della stazione. I frame potrebbero fare chiarezza su quanto accaduto e ricostruire così gli ultimi momenti di Ram Dhat Jat. Non è purtroppo oil primo decesso improvviso che si verifica in questo periodo in Italia.