Giornata, quella di oggi 21 aprile, segnata da diverse tragedie nel Salento, e in particolare in provincia di Lecce. Il primo episodio, come ha già riportato anche questa testata in un precedente articolo, s’è verificato questa mattina presto all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita in un terreno vicino al nosocomio. Si ipotizza che la vittima si sia suicidata lanciandosi dal quarto piano. Poche ore dopo un altro grave fatto di cronaca.

Un anziano di 85 anni, originario di Casarano, è infatti deceduto a seguito di uno spaventoso incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti tre veicoli, ovvero due automobili e una apecar, a bordo della quale viaggiava proprio l’anziano. Il sinistro si è verificato attorno alle ore 8:30 sulla strada provinciale che collega Casarano a Ruffano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, assieme agli operatori del 118.

Apecar ribaltata

Al momento la dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione da parte dei militari dell’Arma, che sul posto hanno già eseguiti i rilievi del caso. Secondo quanto si apprende dai media locali, pare che l’apecar sia stata tamponata da un’auto condotta da un 32enne. A seguito dell’urto l’anziano non sarebbe più riuscito a governare il mezzo.

Il motocarro avrebbe invaso così la corsia opposta andandosi a scontrare frontalmente con un’altra vettura che sopraggiungeva difronte. L’impatto è stato devastante, con l’apecar che si è ribaltata su di un lato. Per il povero anziano all’interno non vi è stato purtroppo niente da fare, in quanto sarebbe morto sul colpo.

Il veicolo che ha tamponato l’apecar sarebbe un Fiat Doblò. Alla guida della vettura che si è scontrata con l’apecar frontalmente c’era una 42enne, che non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Entrambi i conducenti delle altre vetture non hanno riportato seri danni fisici, e ne sono usciti praticamente illesi. Le indagini continuano per stabilire anche eventuali responsabilità.