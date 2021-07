Giornata tragica sulle spiagge del Salento quella di ieri. Numerosi, infatti, sono stati gli interventi della Guardia Costiera e delle forze dell’ordine per scongiurare tragedie ed eventi luttuosi in generale. Tra gli episodi più gravi se ne segnalano due, accaduti rispettivamente a Santa Cesarea Terme e Castro Marina, entrambe località turistiche della provincia di Lecce situata lungo il litorale adriatico. Intorno alle ore 18:30, un 39enne residente in un comune vicino, ha minacciato di lanciarsi e togliersi la vita da una scogliera alta 15 metri a Santa Cesarea Terme. L’episodio si è verificato di fronte al centralissimo parcheggio di via Umberto I.

Sul posto sono giunti via mare i militari della Guardia Costiera, insieme ai Vigili del Fuoco e ai carabinieri della stazione di Poggiardo e della sezione radiomobile di Maglie. Sul posto è intervenuto anche un militare dell’Arma esperto in negoziazione in momenti difficili. L’aspirante suicida non faceva avvicinare nessuno, per cui per qualche attimo si è temuto davvero il peggio. I pompieri sono intervenuti con la torre faro, questo qualora le operazioni fossero durate più del previsto. Alla fine il 39enne ha desistito e poi è sceso dalla scogliera, con il sollievo dei soccorritori e dei bagnanti.

Un uomo morto in mare a Castro

Il 39enne, dopo aver parlato con il carabinieri negoziatore, ha spiegato che le ragioni del suo gesto risiedevano in una delusione d’amore. L’uomo appariva disperato. Il militare lo ha quindi convinto a farsi aiutare. L’allarme è però scattato anche sul litorale di Castro, località che dista pochissimi chilometri da Santa Cesarea.

Qui, una donna di 64 anni, del posto, è deceduta in seguito ad un malore avvenuto mentre si trovava nel tratto di mare situato in località “I Fiumi”, accanto allo stabilimento balneare “La Sorgente“. La donna, probabilmente colpita da un infarto, è stata poi portata a riva dal personale del 118 e dai militari dell’ufficio della Guardia Costiera di Castro.

Ogni tentativo di rianimarla è stato comunque inutile. La salma della donna è stata riconsegnata alla famiglia in modo da poter svolgere le esequie. Nella mattinata di ieri, poi, un 44enne bergamasco ha rischiato seriamente la vita dopo essersi tuffato dalla scogliera della Grotta della Poesia, rimandendo ferito alla testa. Nel primo pomeriggio un’altra donna di 60 è precipitata da una scogliera a Baia dei Turchi (Otranto) fratturandosi una gamba.