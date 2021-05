Sembrava un cerimonia nuziale come tutte le altre, ma all’improvviso tra lo sposo e il testimone è scoppiato un parapiglia che sarà difficile da dimenticare. È finito con l’intervento dei carabinieri un matrimonio a Specchia, nel leccese, dove nella giornata di ieri si è scatenata una vera e propria rissa tra alcuni dei presenti, con urla, spintoni, pugni e schiaffi. Tutto sarebbe cominciato da un “brindisi fuori porta” che avrebbe fatto infuriare lo sposo.

L’episodio si è verificato in via Garibaldi, nello spazio aperto di un locale del posto. Infatti, come da normativa anti Covid vigente, è possibile servire i clienti, e quindi fare anche cerimonie, soltanto all’esterno delle attività, con tavoli che devono essere ben distanziati tra loro. E così è stato anche a Specchia, solo che il distanziamento sociale qui non è riuscito a tenere lontani i due contendenti. Gli animi si sono subito scaldati e dalle parole grosse si è passati subito ai fatti.

Un video in Rete

Non appena è scoppiato il parapiglia qualcuno ha cominciato a riprendere la scena con un telefonino. Le immagini, inevitabilmente, sono finite sulla Rete e hanno cominciato a circolare dappertutto. In breve tempo il video è diventato virale. Secondo quanto riferisce Repubblica, pare che sposo e testimone fossero poco contenti uno dell’altro.

La tensione è cresciuta prima all’interno dello spazio esterno del locale, poi è degenerata in strada, dove i due contendenti se le sono date di santa ragione. Qualcuno ha tentato anche di dividere i due, cercando di fargli ragionare. Ma l’alterco è proseguito per qualche minuto ancora, tanto che qualcuno ha chiamato i carabinieri.

All’arrivo dei militari la situazione si era già calmata, per cui gli uomini in divisa hanno chiesto che cosa fosse accaduto. Il testimone, un giovane, è stato portato in ospedale a Tricase a causa di qualche ecchimosi riportata durante la colluttazione. Per il resto nessuno si è fatto gravemente male, ma la cosa poteva finire anche peggio.