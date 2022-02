Tragedia nella mattinata di ieri a Galatina, centro dell’hinterland della provincia di Lecce, dove un ragazzo di 34 anni è improvvisamente morto mentre si trovava a letto. A trovarlo in fin di vita è stata la madre, che ha subito cercato di soccorerlo, chiamando il 118. Quando però i sanitari sono arrivati per l’uomo non vi era ormai più nulla da fare. Sotto shock la donna che ha assistito al dramma. Sul posto, oltre ai medici del 118, si sono portati anche gli agenti della Polizia di Stato.

Da quanto si apprende il giovane era in cura presso il Sert, e che questo vuol dire che aveva dei problemi con gli stupefacenti. Al momento, lo precisiamo, non è dato sapere se la droga c’entri qualcosa con l’improvviso decesso del giovane. La sera prima aveva detto alla madre di non sentirsi molto bene, poi in mattinata le sue condizioni sono evidentemente peggiorare fino appunto alla morte. I sanitari hanno tentato di rianimarlo in ogni modo.

Indagini in corso

Sul caso la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo di indagine. Si vuole capire perchè il giovane sia morto improvvisamente in questa maniera. Per motivi di privacy le sue generalità non sono state rese note. La salma del 34enne è stata portata presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce in attesa di ulteriori accertamenti.

Sarà l’autopsia a chiarire i motivi per cui il giovane è spirato. La notizia ha sconvolto la città di Galatina e l’intera provincia di Lecce. Non è il primo decesso del genere che si verifica in questo periodo in Italia, dove molte persone stanno perdendo la vita in circostanze del tutto simili a questa.

Si pensi a quanto accaduto il 2 febbraio scorso ad Ancona, dove un uomo di 34 anni è improvvisamente deceduto, sempre a causa di un arresto cardiaco, mentre giocava assieme ai suoi bambini. Il giovane papà era tornato da lavoro, aveva salutato la moglie incinta e poi stava trascorrendo del tempo con i suoi bimbi prima di cena. Cena a cui non è mai arrivato.