Un bruttissimo incidente stradale si è verificato nella serata del 14 novembre sulla superstrada che collega Brindisi a Lecce, nel territorio del comune leccese di Surbo, nei pressi dell’ipermercato Metro. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, un’auto con a bordo padre, madre e i due figlioletti, si è ribalata autonomamente per cause che sono ancora tutte in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato proprio l’uomo che era alla guida, il quale è deceduto praticamente sul colpo.

Terribile l’impatto, con l’auto che è andata a finire contro il new jersey della carreggiata. I bambini sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo, mentre la madre, insieme a loro, è rimasta ferita in maniera piuttosto grave. Le sue condizioni vengono definite critiche. Ad allertare i soccorsi sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena. Già all’arrivo dei soccorritori la situazione appariva abbastanza seria. I feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce e affidati alle cure mediche.

Il sinistro

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, unitamente al personale della sezione radiomobile dei carabinieri della compagnia locale e gli agenti della polizia stradale del capoluogo salentino. I Vigili del Fuoco hanno estratto i corpi dei malcapitati dalla lamiere del veicolo, completamente distrutto.

Il traffico ha subito notevoli rallentamenti: a gestire la viabilità ci hanno pensato le forze dell’ordine. Al momento non è chiaro di dove sia originaria questa famiglia, ma maggiori dettagli si potranno avere sicuramente con il passare delle ore. Sconvolti e sotto shock gli automobilisti che hanno assistito alla scena.

Saranno gli inquirenti ad appurare per quale motivo l’auto si sia ribalatata. Nel sinistro non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. I sanitari del 118 hanno praticato le manovre di rianimazione sul padre, ma per lui appunto non vi è stato nulla da fare. La tragedia avvenuta nella serata del 14 novembre ha sconvolto il Salento.