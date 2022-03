Poteva avere conseguenze ancora più gravi un incidente stradale che si è verificato nella giornata di ieri sulla provinciale 358, non lontano da Gagliano del Capo, in provincia di Lecce e a poca distanza dal noto ponte del “Ciolo”, una importante infrastruttura alta decine di metri che sorpassa una scogliera. Il ponte è famoso perchè i più coraggiosi d’estate osano tuffarsi da quell’altezza siderale. Ieri una moto stava percorrendo la strada in questione quando ha trovato davanti a sè un ostacolo imprevisto.

Un’auto, condotta da un uomo, ha improvvisamente fatto una inversione a “U” sulla carreggiata, in quel punto anche piuttosto stretta per via di dell’impervio territorio che attraversa. La manovra tra l’altro è avvenuta in curva, e l’auto era di traverso tra una parete di roccia e il guardarail. In quel momento è sopraggiunta una moto il cui conducente non ha potuto fare nulla per poter evitare l’impatto nonostante la tempestiva frenata. Il raider è rovinato a terra.

Le conseguenze

Fortunatamente il centauro si è rialzato subito sulle sue gambe, mentre l’autista dell’auto si è scusato per quanto commesso. Secondo quanto riferisce Lecce Prima, pare che l’uomo alla guida della vettura stesse tornando in un ristorante dove aveva dimenticato qualcosa. L’automobilista si dice cosciente di aver commesso una grave infrazione.

Dell’accaduto esiste anche un video diventato virale. La moto infatti era dotata di una telecamera, che ha ripreso tutte le fasi dello scontro. L’impatto, come si può ben vedere dalle immagini è stato molto forte. I veicoli hanno riportato diversi danni, mentre sia il centauro che l’autombolista sono usciti illesi.

Sulla vicenda è intervenuto anche Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che ha confermato alla stampa la versione fornita dall’automobilista. Il sinistro quindi non ha avuto gravi conseguenze, anche se per entrambe le persone coinvolte ci deve essere stato un sonoro spavento.