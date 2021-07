Pronti, partenza e boom. Si può riassumere così il curioso e assurdo episodio che si è verificato questa mattina a Lecce, precisamente in via Bendetto Croce, dove una Fiat Punto condotta da una 55enne del posto ha sfondato la vetrina di un bar, entrando dentro l’attività commerciale quasi per tutta la sua lunghezza. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la donna aveva parcheggiato l’auto proprio davanti l’attività commerciale. Quando è risalita per mettere in moto, al posto di inserire la retromarcia, ha sbagliato inserendo la prima.

L’auto ha quindi fatto un balzo in avanti arrivando fin sulla vetrina e sfondandola. Una volta all’interno del locale, il veicolo ha travolto anche alcuni arredi interni terminando la sua corsa a circa un metro dal bancone. Tra i clienti e il personale del bar tanto è stato lo spavento. Fortunatamente l’incidente non ha causato feriti gravi. Sul posto sono giunte immediatamente le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco e il personale del 118. La signora era in stato di shock.

Contusione al polso per un cliente

Ad avere la “peggio” è stato un cliente che al momento del sinistro si trovava seduto ad un tavolino all’esterno del bar. Costui, un 59enne, ha riportato soltanto la contusione di un polso. Il malcapitato è stato medicato dai sanitari e trasportato all’ospedale di Casarano in codice verde per tutti gli accertamenti del caso.

Anche per lui si è trattato soltanto di tanto spavento. Adesso saranno le forze dell’ordine ha ricostruire esattamente che cosa sia realmente avvenuto questa mattina a Lecce, ma anche il perchè la donna abbia inserito la prima al posto della retromarcia. Sono impressionanti le immagini che ha pubblicato Lecce Prima.

Ad eseguire i rilievi del caso sono stati gli agenti della Polizia di Stato. Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli sull’episodio accaduto stamane nel Salento. La notizia è diventata virale in breve tempo. Le foto dell’auto all’interno del bar stanno facendo il giro della Rete.