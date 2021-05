Durante la pandemia, con il fatto che i contagiati dal Covid debbano stare lontani dalle famiglie e non essere supportati fisicamente, dal momento che non è possibile toccarsi e abbracciarsi, i gesti di tenerezza e affetto, soprattutto in ospedale, sono molto rari. Ma ci sono scene e attimi che sorprendono e toccano il cuore proprio per il messaggio che mandano. Si tratta di una foto che è già virale in cui una infermiera coccola una bimba di 5 mesi che ha contratto il Covid, mentre la sua mamma è ricoverata.

Nel pronto soccorso dell’ospedale di Galatina, in provincia di Lecce, una infermiera che indossa una tuta bianca, guanti, mascherina, visiera e calzari, è accanto a una bimba di 5 mesi dandole tutto l’amore di cui ha bisogno e necessita. La bimba, dell’età di 5 mesi, sta per essere trasferita al reparto di Malattie Infettive Covid dove già vi è la sua mamma.

Una foto che è stata postata sul social di Facebook dell’ospedale e che, in pochissimi minuti, è diventata virale e accompagnata dal seguente testo: “La sua mamma è stata appena ricoverata nel reparto Malattie Infettive Covid di Galatina e lei, pochi mesi di vita e positiva come la mamma, viene affidata alle cure e alle coccole di Francesca, infermiera del Pronto soccorso Covid. Nel frattempo i nostri operatori sono al lavoro per portare una culletta nella camera in cui è ricoverata la mamma e trasferire lì, accanto a lei, anche la piccola”.

Uno scatto che riscalda e tocca il cuore, al punto che, tantissimi sui social, hanno commentato in modo carino e dolce l’operato dell’infermiera. Sono in molti che hanno commentato con messaggi di dolcezza e di amore, facendo anche tanti auguri di pronta guarigione sia alla piccola, ma anche alla sua mamma.

Altri utenti elogiano l’infermiera di nome Francesca che si comporta con amore nei confronti della piccola bambina, cercando di farle sentire meno la lontananza della sua mamma.