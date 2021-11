Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina, poco prima delle 10:00, sulla statale 101 che collega Gallipoli a Lecce. All’altezza dello svincolo per Galatone e Santa Maria al Bagno, il conducente di una Fiat Multipla, a bordo della quale c’erano lui e un passeggero, è rimasto coinvolto appunto nel sinistro, la cui dinamica è ancora tutta in fase di accertamento. Nel violento impatto il passeggero che sedeva al lato del conducente della Multipla, il 55enne Giuseppe Leopizzi, ha perso la vita restando intrappolato nelle lamiere della vettura. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estrarre dalla vettura i malcapitati. Per la vittima non c’era già più nulla da fare. L’abitacolo della vettura, come mostrano le immagini diffuse dai media locali, è andato completamente distrutto. Quando gli operatori del 118 sono partiti si sono recati sul posto con un codice rosso, visto che gli automobilisti di passaggio avevano notato la gravità di quanto accaduto. Come detto la dinamica è da ricostruire con precisione.

Indagini in corso

Al momento sono in corso le indagini per capire che cosa sia accaduto. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri, che gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi del caso. Da quanto si apprende il conducente di un camion che trasportava surgelati avrebbe chiamato la sala operativa del 113 affermando di essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale.

In un primo momento, secondo quanto raccontato dai testimoni del fatto alle forze dell’ordine, il camion si sarebbe allontanato, poi il conducente si è fermato su una piazzola di sosta e avrebbe constatato quanto accaduto chimando la Polizia. Il mezzo pesante pesava 35 quintali e bisogna capire se fosse in movimento o fermo al momento della tragedia. Pare che a tamponare il camion sia stata proprio la Multipla.

La notizia del decesso di Leopizzi ha destato sgomento in tutto il Salento e nella sua Parabita, piccolo centro della provincia. La salma dello sfortunato 55enne è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria per i relativi accertamenti.