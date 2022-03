Una terribile tragedia ha sconvolto questo pomeriggio il Salento, e precisamente il centro di Salice Salentino, in provincia di Lecce. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, una donna di 47 anni, disabile e costretta a letto, è deceduta tra le fiamme che si sono propagate all’interno di una abitazione situata in uno stabile al secondo piano. Il dramma si è verificato in via Salvo D’Acquisto. Altre quattro persone hanno riportato sintomi da intossicazione e ustioni.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del comando provinciale, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e poi a mettere in sicurezza i luoghi. Con loro sono giunti anche i carabinieri della locale stazione insieme al personale del 118, che ha tentato in tutti i modi di rianimare la vittima, ma invano. Erano gravissime le conseguenze riportate durante il rogo. La cittadina è al momento sotto shock.

Il dramma all’improvviso

Sembrava una giornata come tante altre a Salice Salentino, paese dell’hinterland leccese che si trova a pochi chilometri dal confine con la provincia di Brindisi. La solita cittadina del Salento, dove raramente la grande cronaca fa capolino. Ma intorno alle 13.00 di oggi le sirene di ambulanze, pompieri e forze dell’ordine hanno risuonato sul posto.

Per tre delle quattro persone soccorse si è reso necessario il trasporto presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, mentre preoccupano le condizioni del padre della 47enne, il quale è stato trasportato all’ospedale di Gallipoli con sintomi da intossicazione e ustioni. Sul posto i rilievi sono continuati per tutto il pomeriggio.

Al momento non si capisce che cosa abbia scatenato il rogo, ma saranno sicuramente le autorità a stabilirlo con precisione. Il sindaco ha indetto il lutto cittadino nel giorno dei funerali della vittima. “La morte di una nostra concittadina in circostanze così tragiche sconvolge l’intera comunità. Da uomo, da sindaco, e sono certo di fare mio il pensiero di tutti i salicesi, non posso che esprimere cordoglio e vicinanza ad una famiglia fiore all’occhiello della nostra comunità per essersi sempre prodigata nel garantire cure, assistenza, e la miglior vita possibile alla congiunta che oggi ha tragicamente perso. Proclameremo il lutto cittadino per la giornata dei funerali”– questo il messaggio del sindaco di Salcie Salentino, Tonino Rosato.